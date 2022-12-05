10 إصابات في حادث سير على طريق العيزرية - أبو ديس

وطن: هرعت طواقم الانقاذ في دفاع مدني محافظة القدس اليوم الاثنين، نتيجة وقوع حادث سير بين باص نقل طلاب وشاحنة نقل قرب دوار عرب الجهالين على الطريق الخلفي الواصل بين العيزرية وابوديس شرق محافظة القدس.

وقامت طواقم الانقاذ في مركز دفاع مدني ابوديس بالتعاون مع الهلال الاحمر باخلاء عشر اصابات ما بين متوسطة وطفيفة نتيجة الحادث وتقديم الاسعافات الاولية لها وتسليمها للاسعاف لنقلها.

وقامت طواقمنا بتأمين المكان والمواطنين نتيجة للحادث ، والعمل على فصل البطاريات عن المركبات تفاديا لحدوث تماس كهربائي وازالة الزجاج والزيوت والوقود المسال من أمام حركة المرور والسير للحد من خطر انزلاق مركبات اخرى.