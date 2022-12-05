مجلس الوزراء يشكل لجنة من عدة اطراف لبحث ملف العملة الفلسطينية

وطن: قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين تشكيل لجنة لبحث ملف العملة الفلسطينية من عدة أطراف حكومية وغير حكومية تضم سلطة النقد، وجمعية البنوك، وجمعية مدققي الحسابات وصندوق الاستثمار الفلسطيني.

كما اتخذ المجلس قرارات أخرى من بينها المصادقة على عدد من المشاريع التنموية في مجالات الطرق والمباني والطاقة، واعتماد خطة تمويل نظام الحماية الإلكترونية للنظم المعلوماتية في وزارة الصحة.

ووافق مجلس الوزراء على تقديم الدعم المالي لعدد من التجمعات السكانية البعيدة في المناطق المهددة، كما صادق على عدد من تمويلات الشركات غير الربحية.

كما قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.