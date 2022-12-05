بنك فلسطين وإنترسيكت يساهمان في دعم فعاليات مؤتمر"TEDx ميدان المنارة"

وطن: قدم بنك فلسطين بالشراكة مع حاضنة إنترسيكت مساهمتهما في دعم، لفعاليات مؤتمر "TEDx ميدان المنارة"، الذي انطلقت فعالياته بموسمه الثالث في قصر رام الله الثقافي تحت شعار " نحن نستحق"، وذلك بحضور ومشاركة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ووزير الاقتصاد خالد العسيلي، وعدد من الشخصيات الرسمية، إضافة إلى عدد من الرياديات والرياديين، والمهتمين بالشأن الريادي.

وقدم ثلاثة عشر متحدثة ومتحدثاً على منصة تيدكس "ميدان المنارة" أفكاراً إبداعية ملهمة، في شتى المجالات، لا سيما في مجال القضايا العالمية، والعلوم، والفنون، والتصميم، والعمارة، والتقنية وغيرها من المواضيع، وذلك بهدف إحداث تغيير في حياة المجتمع نحو الأفضل.

وقال محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين إن رعايتنا لمؤتمر "TEDx ميدان المنارة"، يأتي ضمن توجهات واستراتيجية البنك في احتضان وتبني الأفكار الريادية المختلفة في كافة المجالات، مؤكداً اننا سنواصل دعم مثل هذه المبادرات التي أثبتت جدارتها على مدار السنوات الماضية، والتي تشكل رافعة للتنمية المستدامة.

وأضاف الشوا "أن فعاليات مؤتمر "TEDx ميدان المنارة"، هي فرصة للتعرف على قصص النجاح والأفكار الملهمة التي عرضها المشاركات والمشاركون خلال المؤتمر، والتعلم منها والبناء عليها"، مشيراً أن بنك فلسطين من خلال ذراعه الريادي عبر حاضنة "إنترسيكت" استطاع أن يبني على العديد من الأفكار الريادية وتشجيعها، لتعزيز سبل التفكير واستنهاض الطاقات الإبداعية الشبابية واستخلاص الأفكار الكامنة.

بدوره توجه وجدي الحسين منظم فعالية ومؤتمر "TEDx ميدان المنارة"، بالشكر الجزيل والعرفان من بنك فلسطين على دعمه ورعايته لفعاليات المؤتمر منذ انطلاقه في العام 2019، مؤكداً أن المؤتمر جاء لتبادل الأفكار ونشرها لتخدم المجتمع المحلي، وترفع مكانة فلسطين عالمياً.

يذكر أن مؤتمر تيدكس يعقد سنويا، بمشاركة متحدثين من أماكن متعددة في العالم، بهدف نشر أفكار في المجالات المختلفة، بحيث يؤمن القائمون على مؤتمر "TEDx"، بقدرة الفكرة على تغيير المعتقدات والسلوكيات، وفي النهاية تغيير العالم.

واوضحت المنسقة نور أمجد غانم الطالبة في الصف الحادي عشر الحاصلة على رخصة تنظيم الحدث، أن الفعالية مرخصة من قبل منظمة "TED" العالمية التي تمنح الأشخاص الفرصة لمشاركة الأفكار على المسرح وبدء المحادثات داخل المجتمع، بينما سيخصص ريع التبرعات لصالح حملة "الامل" الفلسطينية ضمن مبادرات انسانية في الوطن.

وذكرت أن الفعاليات التي ستنطلق مساء السبت في قاعة "إليت" بمنطقة المصيون في رام الله، يشارك بها نشطاء ومتحدثون من جميع الاعمار بدءاً من المدرسة الثانوية وطلاب الجامعات وصولا لرجال الاعمال، مضيفة أن الهدف منها نشر وتعزيز الايمان بقدرة الافكار على تغيير المجتمع على نحو افضل، لذا فاننا نبني هنا مكانا لتبادل المعلومات لنوفر المعرفة المجانية والالهام من الاشخاص الاكثر تأثيرا، ومن مجموعة من الارواح المتعطشة لمشاركة الافكار مع الاخرين والتي تشكل دعوة للمجتمع للاستماع لبعضهم والتعلم والتاثر والمشاركة الفاعلة.



في فعالية" TEDx Youth Event، يقدم المتحدثون من جميع الأعمار حديثاً وافكاراً في موضوع يثير اهتمامهم، ومن بعض الموضوعات التي سيتم مناقشتها هذا العام تشمل: الاقتصادات والعالم، الطلاق، السرطان - متجر للناجين، الحياة مع مرض السكري، كيف تكون انسان اجتماعي وغيرها، وذلك من خلال عرض تقديمي مرح وتفاعلي، بينما سيتم ترك الجمهور مع أفكار خاصة بهم حول الموضوعات التي يمكن مشاركتها مع بعضها البعض خلال فترات الراحة الاجتماعية بالاضافة الى وجود فقرتين فنيتين.

وسيذهب ريع الحدث من شراء سلع "TEDx"، والتبرعات لصالح حملة "الامل" الفلسطينية، لمساعدة العائلات المتعففة على مستوى الضفة الغربية.

ووجه المنظمون دعوة لكافة المؤسسات والفعاليات وشرائح المجتمع والجمهور الفلسطيني للمشاركة والحضور لدعم وانجا المبادرة وتعزيز رسالتها واهدافها المتعددة.