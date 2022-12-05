هيكلية إدارية جديدة لقيادة مجموعة الاتصالات الفلسطينية.. عبد المجيد ملحم رئيساً تنفيذياً وإبراهيم خرمان نائباً له

وطن: أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعيين عبد المجيد ملحم رئيساً تنفيذياً جديداً لها، وإبراهيم خرمان نائباً له، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد اليوم في مقر شركة جوال في رام الله.

وشهد الاجتماع كذلك تعيين فريق تنفيذي خماسي مكون من الرئيس التنفيذي ونائبه ورئيس الإدارة المالية، إضافة إلى عضوين آخرين من الإدارة العليا سيتم تعينهم لاحقاً، وذلك ضمن الهيكلية الإدارية الجديدة لقيادة شركتي جوال والاتصالات سوياً.

وفي تعليقه على اعتماد الهيكلية الجديدة، هنأ رئيس المجلس صبيح المصري الرئيس التنفيذي الجديد ونائبه على تعيينهم على رأس الهرم التنفيذي للمجموعة، مؤكداً على أن هذه التعيينات تأتي انسجاماً مع رؤية مجلس إدارة الاتصالات في تعزيز المكانة الريادية للمجموعة في القطاع التكنولوجي والارتقاء بالخدمات الرقمية المقدمة لعملائها، وتوجهات المجلس القائمة على استمرار الاستثمار في الكفاءات والقيادات الفلسطينية المؤهلة والموجودة داخل مجموعة الاتصالات، والقادرة على التطور ودفع مسيرة النمو.

وأضاف: "هذا التغيير الذي تشهده الاتصالات اليوم جاء ليكمل الإنجاز الكبير الذي تحقق بعد فصل الأصول العقارية والمالية الاستراتيجية للمجموعة ضمن شركة أركان العقارية الجديدة، وبالتالي التركيز على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، مشيراً إلى أن استراتيجية مجموعة الاتصالات الحالية تقوم على تطوير مستوى الخدمات التكنولوجية في فلسطين لتواكب تسارع التطور التقني العالمي.

من ناحيته، شكر ملحم المجلس على الثقة التي منحها إياه، قائلاً: "إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية شرف عظيم لي، ومسؤولية كبيرة سأتحملها مع زملائي من الفريق التنفيذي الذي يضم نخبة متميزة من الكفاءات المؤهلة والمبدعة على أعلى مستوى والتي واكبت التطور التكنولوجي العالمي من داخل هذه المجموعة، وأتطلع لنقل مجموعة الاتصالات لمستوى جديد من خدمات التكنولوجيا المقدمة للشعب الفلسطيني".

وشدد على أهمية الاستمرار بحصد النجاحات، وتثبيت الأداء القوي للمجموعة، عبر استراتيجية وخطط طويلة الأمد، وقيام جميع الكوادر التنفيذية ببذل كل ما يمكن لتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع بأفضل الطرق والسُبل.

والجدير بالذكر أن عبد المجيد ملحم يحظى بمسيرة مهنية حافلة تزيد عن 20 عاماً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شغل خلالها مناصب إدارية عليا في شركتي جوال وبالتل، والتي كان آخرها الرئيس التنفيذي لشركة جوال، وشارك في مجالس إدارة العديد من الشركات، من بينها شركة فلسطين للاستثمار الصناعي وشركة أركان العقارية وشركة بوابة أريحا، وإضافة لذلك يشغل ملحم عضوية مجلس أمناء جامعة الخليل، والمكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة والعلوم المالية من جامعة الخليل وهو حاصل على عدة شهادات متخصصة في مجال الإدارة، والعلوم المالية، والتسويق من مؤسسات دولية عريقة.

وشغل إبراهيم خرمان مؤخراً منصب القائم بأعمال مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) ولديه خبرة لأكثر من 15 عاماً فيها، وهو يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة نورث وسترن الأميركية، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بيرزيت.

ويشار إلى أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة عامة، وهي أكبر مجموعة مُدرجة في بورصة فلسطين من حيث القيمة السوقية، وتربط الاتصالات فلسطين بشبكة متطورة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الاتصالات الخلوية والحوسبة السحابية والخدمات المدارة وخدمات أمن المعلومات لقطاعات الحكومة والشركات والتجارة والأفراد.