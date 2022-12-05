محمد أحمد سالم يكتب لوطن .. ومن أين تأتي البداية؟

قال: يمكن الضمير، الكف عن الظلم، الخير والامل، هي كلها امور من الأهمية، لكنها بلا شك قد تكون باب مواز للخروج مما نحن فيه؛ لا اعرف. لكن ما اعرفه اننا لا يمكن ان نستمر على ما نحن فيه.. هذا ضد المنطق وضد العقل.. بل انه ضد الحياة.

قلت: وأين المعارضة؟!

قال: المعارضة السياسية ليست مجرد تعبير عن الغضب، وسب الانقسام والاستبداد، وحديث من القلب عن الآمال والهموم على وسائل الاعلام والتواصل. هذا يسمى فضفضة المعارضة السياسية بناء جاد لموازين القوى المادية قبل المعنوية. وليست مواصلة لنهج الفهلوة السياسية.

- وفي هذا يمكن أن أكتب مقالا مطولا يبعث على التأمل والضحك، فالمعارضة هنا منضبطة مثل الساعة لا تقدم ولا تؤخر!! لكنها منضبطة مع استمرار الانقسام وحكومات برأسين، تدور معهما؛ قلت: لماذا لم نسمع لهم صوت أو موقف أو حتى بيان؟!! أين هم مما يجري؟! فسنوات حكم الانقسام ليست بالمدة القليلة؛ هي في معظم دول العالم مادة كافية للحكم على كفاءة حاكم او حزب، ومدة كانت مواتية لإشعار الناس بالتحسن والوحدة والامل، فلا يوجد زمن مفتوح للإصلاح الا عند الشعوب والأمم التي فرطت في منطق السيادة الشعبية وجردت نفسها من فكرة الرقابة والمحاسبة، 16 عاما مدة عادلة للحكم على المستقبل، ولو بعد 90 عاما في حال استمرت نفس السياسات بنفس الشخصيات.. واستمرار مخطط الانقسام الصهيوني.

- قال: بأي معيار وطني، بأي تفكير موضوعي بحكم المصلحة العامة، صيغة الحكم الحالية لا تصلح، البلد محتاجة رئيس جديد بفكر مختلف، محتاجة برلمان يمثل الشعب، محتاجة حكومة موحدة لخدمة الناس، محتاجة سياسات اقتصادية واجتماعية غير المعمول بها حالياً، محتاجة عقد اجتماعي لا يقوم على القمع من جانب- اشباه حكام - والإذعان من جانب الشعب!! 16 عاما كفاية جداً على الحكام الفشلة ومن معهم.

- قلت: للأسف غثاء السيل هو السائد؛ شكوى بلا جدوى. ومحاولة فرض مواقف انفعالية فارغة على الأخرين؛ البعض يعارض فقط من باب خالف تُعرف!! لا يوجد في بلادنا معارضة سياسية؛ ولا سياسة من اساسه حتى نشارك فيها! ما يوجد هو صراع كبير على السلطة والمال، وموالسة مخطط الانقسام الصهيوني، تابعة لهم على المصالح والثروة بمختلف الوسائل غير المقبولة بما في ذلك العنف تحت غطاء أخر!! و لأن الامر يبدو غامضا وغريبا وغير مريح، والاتهامات والقضايا المتبادلة بين الحيتان تؤشر الي امور وارقام تتجاوز افهام واهتمامات البسطاء امثالنا، فلنكتف بمقاعد المتفرجين الصابرين الي ان يقضي الله امرا كان مفعولا.

- قال: في هذه الحالة لا معني لأي حياة سياسية جادة دون تغيير كامل للبيئة السياسية المتكلسة. فالتوغل في هذه الساحة بعمق تحت أي دعاوى مثالية هو خسارة وضياع للجهد والوقت والأنفس؛ في ظل استمرار الأزمة السياسية، ومخطط الانقسام الصهيوني، فالمظالم فقط لا تُغيّر الواقع، بل قد يدفع أسلوب التعامل السلبي معها إلى مزيد من التدهور، هناك دولٌ ظلت سنوات وعقودا في أزمات حادّة، ومرّت بحلقة خبيثة من الحكم المطلق والانقلابات والتمرّدات المسلحة والحروب الأهلية.

- قلت: ومع ذلك تستمر المشكلة وتبقي الادارة الانقسامية على حالها الذي يرثي له، وكان عقارب الزمن تتحرك في كل مكان في العالم الا هنا!! ويبقي السؤال الكبير: ما الحل الواقعي والحقيقي لكل هذا الذي نشكو منه؟ ومن اين تأتي البداية؟ فكل الاطراف المتورطة في تنفيذ مخطط الانقسام الصهيوني؛ جميعا وبلا استثناء. اصبحت تدور مع نفسها في حلقة مفرغة لا تبدو لها نهاية، ولم تعد تعرف كيف تخرج منها بقرار منفرد من جانبها حتى لا يكلفها ما لا تقدر عليه او يأتي بعكس المتوقع منه. فقدان شبه سلطة ومصالح حزبية وشخصية، بعد ان أنهكت واستنزف الشعب الفلسطيني وقضيته. وتسببت في كارثة علنية، واحدثت من الخسائر والتداعيات ما أصبح يستدعي التوقف عنده لمراجعته واعادة تقييمه؛ ومحاكمة المتورطين. واغلبهم.

- قال: صحيح حتمية المحاكمة تحتاج إلى إرادة شعبية لتحقيقها لكن فليثبت شعبنا حقوقه اولا، ولا نترك تحقيق الكثير منها للمستقبل، ربما جاء وقت مناسب نستطيع فيه أن نحصل على حقوقنا. وعليه، فإننا متضررون وخاسرون بسبب خطة انقسام عبثية تتسم بالحماقة والغباء ولا مستقبل لها، فما هو الحل؟! ومن يملكه او يقدر عليه؟ وأكثر من ان يملكه، من الذي يمكنه ان يفرضه ليريح الشعب الفلسطيني كله من هذا البلاء؟

- قال: ما يقوله التاريخ لنا، لا هزيمة لأمة إلا إن وُجدت لها الأسباب الداخلية التي تساهم في وقوعها! لكن.. شعبنا يمتلك ثقة في نفسه. وقوة ومنطق الحق في التحرر والاستقلال والحرية.. وايضا محاكمة هؤلاء؛ أرض فلسطين كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها، حينها يمكنك ان تعرف الفرق بين جيل التحرير والوحدة وجيل الانقسام والافول.. ولكل أمة اجل.