جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد عمر منّاع في مخيم الدهيشة

وطن: شيعت جماهير غفيرة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد عمر يوسف مناع "فرارجه" (22 عاما) من مخيم الدهيشة، إلى مقبرة الشهداء في قرية أرطاس، جنوب بيت لحم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى بيت جالا الحكومي باتجاه منزل الشهيد لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم الصلاة عليه باب المخيم الرئيس على شارع القدس الخليل، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في قرية ارطاس جنوب بيت لحم.

وكانت قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وداهمت عدة منازل، واثر ذلك اندلعت مواجهات، اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إستشهاد الشاب عمر الفرارجة بعد اصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب ستة اخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

ونعت لجنة التنسيق الفصائلي نعت في بيان لها الشهيد وأعلنت الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيد.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد: إن ما جرى في مخيم الدهيشة جريمة بشعة تعكس الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي دعا من خلالها المتطرف ايتمار بن غفير لإطلاق الرصاص على كل فلسطيني.