مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال في جنين

وطن: شهد مخيم جنين فجر اليوم اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

وأكدت "سرايا القدس- كتيبة جنين" فجر اليوم الاثنين، أنها تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومحيط مخيمها، شمال الضفة المحتلة.

كما أكدت كتيبة جنين، أن مجاهديها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال في أكثر من محور، وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، كما استهدفت عدداً من تمركزات القناصة وتجمعات الآليات العسكرية، محققين إصابات مباشرة.

واصدرت كتائب شهداء الأقصى لواء الشهداء ان مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال وخاضوا معها اشتباكات مسلحة عنيفة، واوقعوا فيها خسائر محققة ومباشرة.