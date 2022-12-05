الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملت اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت وداهمت العديد من منازل المواطنين وعاثت فيها التخريب والفساد.

وعُرف من بين المعتقلين:

الأسير المحرر يحيى بسام السعدي- مخيم جنين

باسم محمد الزهور- بيت كاحل

معين محمد الزهور- بيت كاحل

بكر عوني الزهور- بيت كاحل

مطيع محمد الزهور- بيت كاحل

حمزة حسين الزهور- بيت كاحل

الاسير المحرر يزن مناع- مخيم الدهيشة

الاسير المحرر عدي أبو نصار- مخيم الدهيشة

الاسير المحرر معاذ أبو نصار- مخيم الدهيشة

محمد إبراهيم ارزيقات- تفوح غرب

مهدي سعيد الخواجا- نعلين

عدي عقل سرور- نعلين

الاسير المحرر أمير الخواجا- نعلين

الفتى ياسر عرفات الشافعي- البيرة