استشهاد الشاب عمر مناع الفرارجة برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

وطن: استشهد صباح اليوم الإثنين، الشاب عمر الفرارجة وأصيب ستة آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال المخيم وداهمت عدة منازل، واثر ذلك اندلعت مواجهات، اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إستشهاد الشاب عمر الفرارجة بعد اصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب ستة اخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعتقلت قوات الاحتلال كلا من: يزن يوسف حسن فرارجة (24 عاما)، والشقيقين عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

واعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم عن الإضراب الشامل اليوم، داعية جماهير المحافظة للمشاركة في تشييع الشهيد.