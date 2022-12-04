الاحتلال يحول شابا للاعتقال الاداري ويبعد آخر عن الأقصى

وطن: حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الشاب محمد سامر محمد علي من سكان مخيم شعفاط في القدس المحتلة للاعتقال الاداري لمدة 6 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد من منزله في مخيم شعفاط قبل عدة أيام، ومددت توقيفه مرتين.

وأعلنت شرطة الاحتلال اليوم أن عناصر حرس الحدود وجنود من كتيبة "ايريز" التابعة لجيش الاحتلال المتمركزين عند حاجز مخيم شعفاط اعتقلوا شابا (21 عاما) من مخيم شعفاط، بحجة العثور معه على بندقية إم 16 وذخيرة في صندوق سيارته خلال مروره بالحاجز.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

في السياق، أبعدت شرطة الاحتلال اليوم الناشط المقدسي جاد الغول عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة 15 يوما، علما أنه مسؤول الدفاع المدني والطوارئ في المسجد.

فيما أصدرت محكمة الاحتلال اليوم حكما بالسجن الفعلي بحق الأسير المقدسي تامر الحجوج من بلدة سلوان لمدة 13 شهرا.