بلينكن يحذر حكومة نتنياهو المقبلة من إقامة مستوطنات جديدة وضم أراض

وطن: وعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أنه سيحكم على حكومة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المقبلة بحسب أعمالها وليس حسب الشخصيات فيها من اليمين المتطرف.

وقال بلينكن، أمام "جاي ستريت" (J Street) وهي مجموعة ضغط أميركية يسارية مساندة لدولة الاحتلال الاسرائيلي بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، "سنواصل أيضا معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراض في الضفة الغربية أو تغيير الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".