نقابة المحامين تعلق العمل يوم غدٍ الاثنين أمام جميع المحاكم

وطن: قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل طيلة يوم غد الاثنين أمام محاكم الجنايات على اختلاف انواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، ويستثنى من تعليق الدوام طلبات تمديد التوقيف واخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

وأشار المجلس في بيان صدر عنه، مساء اليوم الاحد، إلى أن مجلس النقابة سيظل في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الاعلان عن أية مستجدات بشكل يومي.

نص البيان كاملاً:

تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقا للبيان الصادر عن مجلس النقابة يوم السبت الموافق 03/12/2022 فقد قرر مجلس النقابة تعليق العمل طيلة يوم غد الاثنين الموافق 05/12/2022 أمام محاكم الجنايات على اختلاف انواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد ويستثنى منها طلبات تمديد التوقيف واخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية..

وسيبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الاعلان عن أية مستجدات بشكل يومي، كما ويهيب المجلس بكافة الزميلات والزملاء بالالتزام بأنظمة وقوانين النقابة والالتفاف حول قرارات المجلس وتفويت الفرصة على الساعيين للنيل منها ومن دورها الريادي.