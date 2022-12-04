مدير عام بورصة فلسطين يؤكد على ضرورة خلق جيل واعي بالاستثمار في أسواق المال

وطن: نظمت الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، أمس السبت، ورشة عمل تعريفية بعنوان "التداول في البورصة الفلسطينية".

وشارك في الورشة المدير العام لبورصة فلسطين نهاد كمال، ومدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال مراد الجدبة عبر تقنية الاتصال المرئي، إضافة إلى مدير عام شركة الوساطة للأوراق المالية صادق فروانة ومدير العمليات محمد أبو حمدة.

وهدفت الورشة التي قدمها الدكتور عرفات أبو العف المحاضر في قسم إدارة الأعمال والعلوم الإدارية والمصرفية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الإسلامية بحضور عميد الكلية أ.د سالم حلس؛ إلى إطلاع الطلبة على أهم المفاهيم العامة في قطاع الأوراق المالية ومكوناته وأسس الاستثمار بالمشتقات المالية غير المصرفية.

وفي تعليقه على مشاركة البورصة، أوضح كمال أن هذه الورشة هي ترجمة حقيقية لعلاقة متأصلة بين بورصة فلسطين ومختلف الجامعات في الوطن عبر برامج توعوية متعددة؛ كان أهمها برنامج محاكاة التداول في دوراته الـ 12، بالإضافة إلى مسابقة بحوث المستثمر وبرامج منح الدراسات العليا التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي جاءت ضمن مسؤولية بورصة فلسطين تجاه واحدة من أهم الشرائح المجتمعية لخلق جيل واعي وقادر على الاستثمار في أسواق المال، وإيماناً منها بالدور الهام الذي تحمله تلك الفئة على عاتقها للنهوض بالاقتصاد الوطني وتتويجه ليكون متكامل الأركان، مشيراً في الوقت ذاته أن البورصة تتطلع إلى استمرار هذه العلاقة الاستراتيجية وفق برامج جديدة ومتطورة تواكب التطلعات المستجدة لجمهور الطلبة ومعلميهم والعديد من الباحثين والأكاديميين.

وأكد على أن بورصة فلسطين وضمن استراتيجياتها الجديدة تسعى لتطوير خدمات وأدوات تتماشى وتطلعات فئات الشباب الاستثمارية، خاصة في ظل انتشار العديد من الأدوات المالية غير الآمنة والبعيدة عن ضمان حقوق المستثمرين، والتي يمكن الوصول إليها واستخدامها بسهولة تامة، من خلال التطبيقات الإلكترونية التي يروج لها محلياً وعالمياً على أنها أدوات استثمارية فعالة وآمنة.

كما أعرب كمال عن أمله بأن تكون تلك الورشة بمثابة بداية لجملة من النشاطات في قطاع غزة، والتي تستهدف الوصول إلى الفئات المختلفة من الشباب ورجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تفعيل دور قطاع الأوراق المالية في شطري الوطن والنهوض بواقع هذا القطاع الهام.

وفي ذات السياق، أكد مقدمو الورشة على أهمية المعرفة بأساسيات الاستثمار في قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، وطبيعة الخدمات التي يقدمها هذا القطاع، في ظل بيئة قانونية آمنة وموثوقة تتسم بالعدالة والشفافية وفق أنظمة إلكترونية مؤهلة ضمن بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين التعامل بسهولة وأمان.

يشار إلى أن اللقاء شهد حضوراً أكاديمياً لافتاً نظراً لأهمية المواضيع المطروحة شمل الطلبة والعديد من أعضاء الهيئة التدريسية ورؤساء الأقسام، وتفاعلاً كبيراً حول القضايا المطروحة حول قطاع الأوراق المالية الفلسطيني وآلية التداول في بورصة فلسطين.