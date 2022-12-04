البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة مميزة لتشجيع استخدام البطاقات في عمليات الدفع

وطن: أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني عن إطلاق حملة سحوبات مميزة لتشجيع العملاء على استخدام بطاقات البنك المختلفة في عمليات الدفع داخلياً وخارجياً والشراء من خلال الإنترنت، سيتم بموجبها السحب على 24 جائزة نقدية تصل قيمة كل منها ضعف قيمة مدفوعات الفائز الشهرية عبر البطاقات وبحد أقصى 500 $.

وبين البنك أن الحملة ستستمر لغاية 28/2/2023 وسيتم السحب على الفائزين في نهاية أشهر كانون أول 2022 وكانون ثاني وشباط 2023 مؤكداً أن استخدام البطاقات في عمليات الشراء والدفع النقدي لا يترتب عليه أي تكاليف إضافية على العميل.

وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إنها تنسجم مع استراتيجية البنك بالتحول الرقمي والجهود الكبيرة التي تقودها سلطة النقد الفلسطينية لتشجيع التعامل بالخدمات المالية الرقمية وحلول الدفع الإلكترونية والحد من استخدام عمليات الدفع النقدية وتحفيز المواطنين على مواكبة التطور في الخدمات المالية، لما لذلك من أهمية في زيادة مستويات الشمول المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف السعدي:" هذه الحملة تضاف إلى سلسلة من الخصومات والمزايا التي توفرها بطاقات البنك على المستويين المحلي والخارجي مثل تقسيط عمليات الشراء والدخول المجاني لصالات المطارات والخصومات على حجوزات الفنادق والطيران والتسوق وغيرها، والتي تهدف جميعها لتشجيع العملاء على استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء والتوقف عن الطريقة التقليدية للدفع والتي لم تعد تنسجم مع متطلبات العصر الحالي".

ويشار أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحملة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.pib.ps.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزة أفضل مصرف يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين" للعام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلته "The Banking Executive".

