صندوق ابتكار للاستثمار و"فينومينا" لريادة الأعمال ينظمان هاكثون من النساء للنساء برعاية بنك فلسطين ضمن برنامج فلسطينية وحاضنة الأعمال إنترسيكت

وطن: اختتم صندوق ابتكار للاستثمار ومؤسسة فينومينا لريادة الأعمال هاكثون "WomenInCtrl" من النساء للنساء، والذي هدف إلى إيجاد حلول إبداعية تكنولوجية تستهدف تمكين النساء سواء كرياديات أعمال أو كشريحة من السوق. واستمر الهاكثون على مدى ثلاثة أيام متتالية، بدعم من حاضنة أعمال انترسيكت وبرعاية من بنك فلسطين ضمن برنامج "فلسطينية".

حيث تقدّمت للمشاركة في الهاكاثون مئة وثلاثون سيدة من قطاعات وفئات عمرية متنوعة ومن مختلف المحافظات، وتأهلت أربعون سيدة للمراحل النهائية، فيما اختيرت عشرين سيدة للمشاركة في فعاليات الهاكثون؛ والتي شملت ورشات توعوية وتدريبية، ولقاءات توجيهية مع مرشدات مهنيات مختصات في مجالات تطوير الأعمال والتكنولوجيا والاقتصاد والتسويق وغيرها، وجرى تشكيل ستة فرق من السيدات للمشاركة في الهاكثون.

وقالت أمبر عملة، الشريك الإداري في صندوق ابتكار "يفتخر صندوق ابتكار أن ٤٥٪ من الشركات التي استثمر فيها الصندوق قد تم إنشاؤها من قبل نساء من رياديات الأعمال، وكذلك أن ٣٠٪ من الموظفين العاملين في الشركات التي تشملها محفظة الصندوق هم من النساء. يستمر الصندوق في المحافظة والعمل على تعزيز نسبة تمثيل النساء ضمن محفظته من خلال تنفيذ واستضافة فعاليات كهاكاثون "WomenInCtrl" وفعاليات أخرى مشابهة تهدف إلى دمج المزيد من النساء في منظومة ريادة الأعمال، للمشاركة بأفكارهن وزيادة فرصهن لإنشاء شركات ريادية ناجحة، أو الانضمام لشركات ريادية أخرى"

كما أضافت ناديه سباعنه المديرة التنفيذية لمؤسسة فينومينا، إن هذا الهاكثون هو بداية وانطلاقة لسلسلة فعاليات نوعيّة تهدف لدعم المبدعات ورياديّات الأعمال والمهتمّات بلعب دورٍ أساسيٍّ في تحقيق اقتصاد مبني على الإبداع، شامل ومدمج للمرأة، وزيادة أعداد الشركات الناشئة التكنولوجية التي تؤسسها وتديرها النساء.

وأشادت هبة طنطش رئيسة دائرة الاستدامة في بنك فلسطين بأهمية هذا الحدث على جانب تشبيك الرياديات بفرص لعرض أفكارهن الإبداعية والتعرف على النقاط والمحاور التي يجدر العمل على تطويرها لبناء أعمال ومشاريع واستدامتها، وهو ما يحرص عليه برنامج فلسطينية من خلال شراكاته لتقديم تدريبات وبرامج مختلفة بناءً على احتياجات صاحبات الأعمال وإتاحة المجال لهن للانضمام وتعزيز مهاراتهن وخططهن.

ونجح فريق "سندة" لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، محتلاً بذلك المركز الأول في الهاكثون، وستعمل صاحبات الفكرة خلال الفترة القادمة على تطوير التطبيق الذي يتيح للمستخدمين طلب المرافقة للمستشفيات أو الرعاية المنزلية لكبار السن، المرضى، أو الأطفال عند الحاجة، وذلك باستخدام باقة الخدمات المقدّمة ضمن جوائز الهاكثون.

واجتمعت المشاركات في حاضنة أعمال انترسيكت في مدينة رام الله، وهي بيئة آمنة وصديقة للأمهات، حيث شاركن أفكارهن الإبداعية، وشكّلن ستة فرق كنواة لشركاتهن الناشئة فيما بعد. وقد عالجت هذه الأفكار الإبداعية عدداً من المشاكل الملحّة في مجالات الرعاية الصحية، التطوير العقاري، التغليف والتعبئة، الصحة النفسية، التجارة الإلكترونية والصناعة التجميلية.

وعملت السيدات على مدى ثلاثة أيام بشكل مكثف وبتوجيه من 19 مرشدة مهنية مختصة على تطوير أفكارهن وخطط أعمالهن، ودراسة السوق والمنافسة، وخلق عروض تسويقية قدّمنها للجنة التحكيم المكوّنة من سيدات أعمال رائدات في مجالهن.

ومن الجدير بالذكر، أن الفرق الستة تنافست للفوز بجوائز قيمة من ضمنها منحة للالتحاق في برنامج فلسطينية لإدارة الأعمال Mini-MBA، وخدمات الاحتضان والاستضافة في حاضنة أعمال انترسيكت لمدة ستة أشهر، وخدمات تطوير الأعمال والإرشاد المهني من مؤسسة فينومينا لريادة الأعمال لمدة ستة أشهر، وجوائز عينية من أجهزة إلكترونية من شركة Cell Avenue ومنتجات من شركة Mineraline.

