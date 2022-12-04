القسام تنشر مقطعا مصورا لاطلاق صاروخ محمول على طائرات الاحتلال فجرا

وطن: بثت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس مساء اليوم الأحد، مشاهد من تصدي دفاعاتها الجوية فجرأ للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض – جو وبالمضادات الأرضية.

وأعلنت كتائب القسام فجر الأحد أن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الحربية الإسرائيلي في سماء جنوب غزة بصواريخ أرض جو وبالمضادات الأرضية.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت موقعا للمقاومة وارض زراعية في مدينتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات.