الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير عواودة حتى الـ25 من الشهر الجاري

وطن: أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، محاكمة الأسير خليل محمد خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل، حتى تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري، الذي كان نادي الأسير أعلن عن عقد جلسة له للنظر في لائحة "الاتهام" المقدمة ضده.

وقال نادي الاسير بأنه كان من المفترض أن يُفرج عن الأسير عواودة في الثاني من تشرين الأول المنصرم، بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 172 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال، وقبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له "تهمة" حول محاولة تهريب هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله حتّى اليوم.

وجرى نقله مؤخرًا إلى سجن "عوفر"، علمًا أن عائلته ومنذ تعليق إضرابه لم يسمح لها بزيارته، بعد أن فرضت إدارة السّجون عليه "عقوبة" حرمان من الزيارة لمدة شهرين.