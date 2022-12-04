محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

وطن: رفضت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، اليوم الأحد، الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي، وقررت الإبقاء على الحكم السّابق بحقّه، ومدته مؤبد، و(18) عامًا، بذريعة وجود "ملف سري" بحقّه.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد أعادت القضية مجددًا إلى المحكمة العسكرية في قرار صدر عنها في شهر أيار من العام الجاري، كون المحكمة العسكرية هي من أصدرت الحكم الأول بحقه عام 2015، وهي كذلك من أعادت له الحكم المؤبد و(18) عامًا على خلفية وجود "ملف سرّي".

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير البرغوثي معتقل في سجون الاحتلال منذ 43 عامًا، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث أمضى منها 34 عامًا بشكل متواصل، وهو أحد محرري صفقة "تبادل الأسرى" المُعاد اعتقالهم عام 2014.