إندونيسيا تُعلن أعلى مستويات التحذير بعد ثوران بركان، ومخاوف من تسونامي

وطن: أفادت وسائل إعلام إندونيسية بثوران بركان سيميرو بجزيرة جاوة الشرقية، ما دفع السلطات لرفع مستوى التحذير إلى اعلى مستوى.

وقالت صحيفة جاكرتا المحلية إن بركان سيميرو بجزيرة جاوة الشرقية انفجر، فجر الأحد، وقذف عمودا من الرماد يصل ارتفاعه إلى 1.5 كلم، مادفع السلطات لتحذير المواطنين وحثهم على البقاء بعيدا عن مكان ثوران البركان.

وحذرت وكالة الحد من آثار الكوراث الإندونيسية السكان في الجزيرة من إجراء أي أنشطة في نطاق 5 كلم من مركز الثوران والابتعاد مسافة لا تقل عن 500 متر عن ضفاف النهر بسبب مخاوف من تدفق حمم بركانية.

وقالت الوكالة في بيان إن ثوران البركان بدأ في الساعة 02:46 فجرا بالتوقيت المحلي ( 19:46 تغ)، مضيفة أنه تم رفع مستوى التحذير من المستوى إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى.

وأضاف البيان ان السلطات وزعت كمامات لسكان المنطقة.

بدورها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أنها تراقب احتمالية حدوث موجات مد تسونامي بعد ثوران بركان سيميرو.

يشار إلى أن زلزالاً بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب جاوة أمس بعد أقل من أسبوعين على وقوع زلزال آخر في المنطقة نفسها أودى بحياة أكثر من 330 شخصاً.

وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي، ثار بركان في أعلى جبل بالجزيرة المذكورة ما سبب حالة من الذعر بين السكان بعد ان قذف أعمدة من الرماد وتسبب بفيضان طيني اجتاح قرى مجاورة.

وأدى ثوران البركان إلى فرار السكان من المناطق المجاورة ومصرع 51 شخصا.