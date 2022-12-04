محكمة الاحتلال العسكرية تُعقد اليوم جلسة للأسير نائل البرغوثي

وطن: تُعقد اليوم جلسة جديدة في المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" الساعة 11:00، للأسير نائل البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال منذ 43 عامًا، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، أمضى منها 34 عامًا بشكل متواصل، وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم عام 2014.

وقال نادي الأسير إنّه ومن المفترض أن تُصدر المحكمة العسكرية في هذه الجلسة قرارها النهائيّ في قضية البرغوثي، والمطالبة بإنهاء اعتقاله.

وكانت محكمة الاحتلال العليا للاحتلال قد أعادت القضية مجددًا إلى المحكمة العسكرية للاحتلال في قرار صدر عنها في شهر أيار / مايو من العام الجاري، كون أنّ المحكمة العسكرية هي من أصدرت الحكم الأول بحقه عام 2015، وهي كذلك من أعادت له الحكم المؤبد و(18) عامًا على خلفية وجود "ملف سرّي".