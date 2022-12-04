عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع المقاومة جنوب قطاع غزة

وطن: شنت طائرات الاحتلال الحربية فجر اليوم الأحد غارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية في محافظتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وقال مواطنون إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت موقع القادسية التابع للمقاومة الواقع غرب محافظة خانيونس دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتصدت المقاومة للطائرات المغيرة بالمضادات الأرضية بعد شنها غارات على قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضاً زراعية شرق معبر رفح جنوب القطاع.

ووفقا لوسائل الإعلام العبري فقد تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة "شلوميت" في غلاف غزة.

فيما جرى إطلاق نيران رشاشة تجاه المستوطنات المقامة قرب غزة.