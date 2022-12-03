فصائل المقاومة تنظم عرضا عسكريا في مخيم جنين

وطن: نظمت الاجنحة المسلحة في فصائل المقاومة بمخيم جنين، مساء اليوم السبت، عرضاً عسكرياً شاركت فيه كافة الفصائل، وذلك تأكيد على استمرارها في مقاومة الاحتلال ومواصلة درب الشهداء الذين كان آخرهم الشهيدان نعيم جمال الزبيدي، ومحمد أيمن السعدي.

وشارك في العرض العسكري نحو 300 مسلح، جابوا شوارع المخيم وهم يرفعون اسلحتهم وصور الشهداء ويرددون هتافات مؤكدة على الثأر للشهداء.

وقدم المسلحون واجب العزاء لأسرتي الشهيدين الزبيدي والسعدي، قبل ان ينظم مهرجان تكريم اسر الشهداء بمشاركة حاشدة من المواطنين.

والقيت خلال المهرجان كلمات باسم القوى الوطنية اكد المتحدثون فيها على الوفاء لبطولات الشهداء والسير على دربهم، مشيرين الى ان عمليات الاغتيال لن تنال من ارادة المقاومة والمضي فيها.

واكدوا على وحدة صفوف المقاومة الميدانية والكفاحية، ودعوا الجماهير الفلسطينية الى الالتفاف حول المقاومة.

وألقى يحيى الزبيدي كلمة باسم أهالي الشهداء، قال فيها "باسم أهالي الشهداء ندعوكم للحفاظ على عهدهم وراياتهم من خلال الحفاظ على سرِّ قوتهم وهو الوحدة والسير على درب الأبطال الذين ضحوا بدمائهم، وعلينا أن نمضي على خطاهم".