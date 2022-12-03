الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم

وطن: احتفلت مدينة بيت لحم، مساء اليوم السبت، بإضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد، إيذاناً بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

ونقل محافظ بيت لحم كامل حميد تهاني الرئيس محمود عباس لأبناء شعبنا بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعيادة المجيدة.

بدوره، قال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا: "من مدينة المهد انطلق فجر جديد، وبدأ التاريخ حاملاً معه روحا جديدة هي روح المحبة والسلام والطمأنينة، ولكن هذه المدينة وكل فلسطين، لم تنعم بالسلام والأمان، وقد آنّ الأوان أكثر من أي وقت مضى لإنهاء معاناة شعبها الذي ولد وعاش على هذه الأرض منذ الأزل، بنى فيها حضارة وثقافة يعتزّ بها، يصونها ويحميها، ويؤكّد على وجوده فيها حتى الأبد".

وأشار إلى أن رسالة الميلاد لهذا العام "روح الميلاد تجمعنا" أي روح الميلاد هي التي تجمع العالم وتقرب بين شعوبه، فبيت لحم التي تجمع العالم حول رسالتها لتعطي بيت لحم وفلسطين العدل الذي تستحقه، والسلام لأهلها.

وأوضح أن بلدية بيت لحم تحتفل هذا العام بذكرى مرور 150 عاما على تأسيسها، كما تمر هذا العام مناسبة مهمة لمدينة بيت لحم وفلسطين، هي الذكرى العاشرة على إدراج "مكان ولادة السيد المسيح: كنيسة المهد ومسار الحجّاج" على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، مشيرا إلى أنها مناسبة نفخر بها كفلسطينيين، ووسيلة مهمة للحفاظ على الإرث العظيم لهذه المدينة.

وشكر حنانينا الرئيس محمود عباس على دعمه الكبير للمدينة وأهلها واهتمامه الدائم ببيت لحم، وأثنى على جهود رئيس الوزراء محمد اشتية لما تقدمه الحكومة من اهتمام ببيت لحم.

وحضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الكنائس ورجال الدين والآلاف من أبناء شعبنا والسياح الأجانب الذين وصلوا إلى بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وتخلله عروض فنية وموسيقية وتراتيل ميلادية لفرق أجنبية ومحلية.

(المصدر- وفا)