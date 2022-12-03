ونسلاند يدعو للتحقيق في حادثة استشهاد الشاب مفلح

وطن:دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إلى إجراء تحقيق في حادثة استشهاد الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما) في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال وينسلاند، في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" إنه "أصيب بالذعر من مقتل الفلسطيني عمار مفلح خلال مشاجرة مع جندي إسرائيلي بالقرب من حوارة بالضفة الغربية المحتلة"، مبرقا "تعازيه القلبية لعائلته المكلومة".

وشدد على أنه "يجب إجراء تحقيق شامل وفوري في مثل هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، الشاب مفلح من أوصرين جنوب نابلس، بالرصاص الحي من نقطة الصفر، في بلدة حوارة.

وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، بأن جندي إسرائيلي أطلق الرصاص الحي على الشاب مفلح وسط حوارة من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما.

وأصيب مفلح بأربع رصاصات وترك ينزف على الأرض بعد أن منع جنود الاحتلال المواطنين ومركبات الإسعاف من تقديم الإسعاف له، ليرتقي شهيدا. واحتجزت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد مفلح.

وبارتقاء الشهيد مفلح، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ يوم الخميس الماضي، إلى 9 شهداء.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري 211 شهيدا، بينهم 159 شهيدا في الضفة الغربية، و52 شهيدا في قطاع غزة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.