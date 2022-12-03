سقوط قذيفة قرب مستوطنة "ناحل عوز"

وطن: ذكرت مصادر اسرائيلية ان قذيفة اطلقت نحو المستوطنات المقامة قرب قطاع غزة مساء اليوم السبت.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان أولي له، بأن "صافرات الإنذار دوت في مناطق مفتوحة شمال قطاع غزة، فيما يتم التحقق من الحيثيات".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مستوطنين في مستوطنتي "ناحال عوز" و"كفار عزة" ان صوت انفجار دوي في المنطقة.

ودوّت صافرات الإنذار في منطقة "غلاف غزة" فيما أبلغ عن انفجار نجم عن سقوط قذيفة في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة "ناحال عوز" شمال قطاع غزة.

وجاء لاحقا عن جيش الاحتلال، أنه جرى إطلاق قذيفة صاروخية من غزة، نحو المستوطنات المقامة قرب القطاع، وانه لم يتم تفعيل منظومة القبة الحديدية لاعتراض صواريخ أخرى".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القذيفة الصاروخية سقطت قرب جدار الفصل شمال القطاع المحاصر.