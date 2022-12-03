صدى سوشال: أكثر من 72 انتهاكًا رقميًا للمحتوى الفلسطيني سجلت الشهر الماضي

وطن: رصد مركز صدى سوشال أكثر من 72 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي، منها 40 حذف لحسابات وصفحات بشكل كامل عن الفضاء الرقمي.

وأشار المركز الى أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لازالوا الأكثر عرضة للانتهاكات الموثقة بمعدل 79% من الانتهاكات، حيث وثق 32 انتهاكًا استهدفت صفحات تابعة لمؤسسات إعلامية وحسابات لصحفيين، منهم من حذفت حساباتهم بشكلٍ كامل، و 25 حسابا لنشطاء فلسطينيين كتبوا حول القضية الفلسطينية.

وجاء توزيع الانتهاكات التي رصدها "صدى سوشال" عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة على النحو التالي:

- جاءت المنصات التي تديرها شركة ميتا في أعلى المنصات ارتكابًا للانتهاكات بما مجموعه 61 انتهاكا ( 41 فيسبوك 20 انستغرام) تنوعت ما بين حذف المنشور، تبعه تقييد الوصول ومنع النشر، ومنع استخدام بعض الخصائص مثل البث المباشر والإعلانات والمشاركة في المجموعات لفترة زمنية معينة، وحذف الحساب بشكل كلي".

بالاضافة الى 3 انتهاكات رصدها المركز عبر تطبيق واتساب، و 5 انتهاكات عبر موقع تويتر وانتهاكا واحدا عبر موقع يوتيوب، و انتهاكا عبر تطبيق تيك توك.

أما عن توزيع الانتهاكات حسب نوع الحساب، فقد رصد المركز 36 حسابًا شخصيًا تعرض أصحابها للانتهاكات الرقمية، 34 صفحة عامة، و 2 مجموعات على فيسبوك.

وحول طبيعة المحتوى المنتهك المتعلق بالقضية الفلسطينية، فان 25% من طبيعة المحتوى الذي تعرض للانتهاك كانت عبارة عن نصوص وكلمات تتعلق بالقضية الفلسطينية، و40% لمحتوى كان يتضمن صورًا فلسطينية لشهداء أو أحداث تصف اعتداءات الاحتلال و 32% من الانتهاكات كانت لمقاطع فيديو تضمنت في أغلبها تشييع شهداء فلسطينيين ارتقوا خلال الشهر الماضي، حيث تعتبر الخوارزميات هذه المضامين اشادة بأشخاص ومنظمات تنصفها شركة ميتا بأنها "خطيرة"

واكد المركز على ضرورة الإبلاغ عن أي انتهاك بحرية النشر، أو خطاب كراهية أو تحريض ضد الفلسطينيين على الفضاء الرقمي، وأهمية توثيق هذه الانتهاكات انطلاقًا من أهمية التواجد على المنصات الرقمية ونقل الرواية الفلسطينية، واحترام حرية التعبير كحق تضمنه المواثيق الدولية كافة.