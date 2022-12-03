الكرملين: روسيا لن تقبل بأي سقف لسعر النفط

وطن: قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يقوم بتحليل الوضع المتعلق بتحديد سقف لأسعار النفط، وقد تم اتخاذ بعض الاستعدادات لمواجهة مثل هذا التوجه.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "نقوم حاليا بتحليل الوضع. طبعا تم التحضير والاستعداد لمواجهة هذا السقف".

وشدد بيسكوف، على أن روسيا سترفض وضع أية سقوف على أسعار النفط ، وبعد تحليل سريع سيكون هناك قرار بشأن كيفية تنظيم العمل لاحقا.

وقال: "لن نقبل بهذا السقف. وأما عن كيفية تنظيم العمل، فسنقوم بتحليل سريع وسنعلن عن ذلك لاحقا".

في وقت سابق أعلنت مجموعة السبع وأستراليا، التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل.

ويدخل قرار مجموعة السبع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي، حيز التنفيذ في 5 ديسمبر أو بعد فترة وجيزة من هذا الموعد.

ويوم أمس، توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي أيضا إلى اتفاق حول مستوى الحد الأقصى لسعر النفط من روسيا - عند مستوى 60 دولارا. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على القرار قريبا.

(المصدر- RT)