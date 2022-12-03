سويسرا تدعم "الأونروا" بأكثر من 21 مليون دولار

وطن: أصدرت الحكومة السويسرية بيانًا، تعهدت من خلاله بتخصيص 20 مليون فرنك (21.4 مليون دولار) سنويًا لوكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في عامي 2023 و2024.

وأوضحت في بيانها أن غرض هذا التمويل يخدم العديد من الأولويات السويسرية: فبالإضافة إلى كونه علامة على الالتزام بـ «التنمية البشرية والعمل الإنساني والاستقرار الإقليمي»، فإنه يسمح أيضًا للكونفدرالية «بمواصلة ممارسة تأثير إيجابي على سياسة الأونروا وأساليب عملها».

وبحسب البيان، "على الرغم من اعراب بعض الاصوات سابقًا، عن مخاوفها بشأن دور الأونروا في الشرق الأوسط، قالت الحكومة يوم الجمعة إن الوكالة تلعب «دورًا رئيسيًا كعامل استقرار في المنطقة».

وأضافت بأن وضع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، لا سيما في لبنان وسوريا، قد تفاقم بسبب النزاعات على مدى العقد الماضي، وفق وكالة سوا.

وسلط البيان الحكومي الضوء على 710 مدرسة، التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، والتي يستفيد من خدماتها حوالي 540000 طفل - وهذا يخلق فرصًا ويساعد على «تقليل مخاطر التطرف».

كذلك أشارت الحكومة إلى أن الأونروا تدير 143 مركزًا للرعاية الصحية الأولية في المنطقة، مما يوفر لأكثر من ثلاثة مليون لاجئ فلسطيني إمكانية الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة على امتداد السنة.