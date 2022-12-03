مواجهات في اوصرين عقب مسيرة مطالبة بإسترداد جثمان الشهيد عمار مفلح

وطن: اندلعت اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أوصرين جنوب نابلس، خلال مسيرة خرجت في القرية للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد عمار حمدي مفلح الذي اعدمه احد جنود الاحتلال يوم امس في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات الشبان أغلقوا الشارع الرئيس عند مفترق البلدة بالإطارات المطاطية المشتعلة، في حين أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

واندلعت المواجهات بعد دعوات شبابية للتجمع وسط البلدة، والانطلاق بمسيرة نحو منزل الشهيد عمار حمدي مفلح للمطالبة بتسليم جثمانه.

واستشهد مفلح مساء أمس الجمعة، بعد أن أطلق جندي الرصاص عليه من مسدس من مسافة صفر في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد ان كان احد المستوطنين اطلق النار على الشاب مفلح، ولا زال الاحتلال يحتجز جثمانه.