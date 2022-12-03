وقفة في يافا رفضا لمخطط احتلالي يهدف تهجير 1400 من فلسطينيي المدينة

وطن: نظمت القوى السياسية العربية في مدينة يافا داخل أراضي الـ48، وقفة احتجاجية رفضا لمخطط تهجير وتشريد 1400 فلسطيني من المدينة.

ورفع المشاركون يافطات كتب عليها "أملاك الغائبين لسكانها الأصليين وليس للمستثمرين"، و"اقتلاع وتهويد.. قنبلة موقوتة"، وغيرها من الشعارات.

ودعا المشاركون إلى تكثيف الفعاليات الاحتجاجية للتصدي لمخططات الترانسفير، وتسليط الضوء على نظام الفصل العنصري الذي تسعى حكومة الاحتلال لترسيخه.

يذكر أن هذه الوقفة تنظم أسبوعيا في مدينة يافا.

(المصدر- وفا)