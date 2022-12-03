الطقس: اجواء لطيفة وانخفاض طفيف على الحرار

وطن: يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً إلى غائم لطيفاً نهاراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائم جزئي بشكل عام وبارداً ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا الاحد يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق نهارا باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .