"عرين الأسود" تدعو الشبان للخروج الليلة واغلاق الشوارع التي يسلكها المستوطنين

وطن: دعت مجموعة "عرين الأسود" المواطنين في كل القرى والبلدات والمخيمات والمدن في الضفة الغربية للخروج مساء اليوم الى الشوارع والاحتشاد واغلاق الطرق التي يسير عليها المستوطنين وقوات الاحتلال.

وقالت "العرين" في بيان ان "أغلاق الطرق يصيبهم برعب وهستيريا ويعطل امداداتهم"، مضيفة "كيف ننام الليلة وقد أعدم اسد من اسودنا بدم بارد أخرجوا الان وليس غدا، أخرجوا وكبروا اسمعوا العالم صوت تكبيراتكم في الشوارع ومن على أسطح المنازل، أخرجوا لإغلاق الطرق عليهم ومشاغلتهم والاشتباك معهم بما أتيح لكم من وسائل، نحن معكم بإذن الله ولن نتوانى عن أي فرصة لتوجيه ضربات لهم تؤلمهم وتشفي صدورنا وصدوركم"

ودعت "العرين" أبناء شعبنا بعدم التعاطي مع ما تثيره اللجان الإلكترونية وكأننا بمشكله عائلية أو طائفية بين شعبنا وطائفه ما، وان مشكلتنا مع من يلبس لباس هذا الجيش ومن يخدم به ومن يعاونه مهما كانت طائفته فكفوا عن الاستخفاف بعقول شعبنا وندعو إخوانا مقاتلي الفصائل بالعض على الجراح ورص الصفوف وتوجيه بنادقنا وبنادقكم سويا صفا صفا منذ هذه اللحظة للإنتقام لدماء الشهداء".

وتابعت "العرين" ""إن الأيام القادمة صعبة ولكنها تحمل البشائر وستكون حكومة بن غفير نتنياهو بإذن الله المسمار الأخير في نعش هذا الاحتلال ونعود ونقول قول الواثق بنصر الله المتوكل عليه سنرى من سيحاصر من ساء صباحكم وساء سبتكم .."

ولفتت العرين ان مقاتليها تصدوا لجنود الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص ومن أكثر من محور في تمام الساعة ٨٠ من صباح يوم الجمعة خلال اقتحامهم لمنطقة رأس العين في نابلس وكان للاحتلال هدفين الأول اعتقال أحد المقاومين فك الله بالعز قيده والثاني رصد طريقة المقاومين بالتصدي لقواته خلال اقتحامه لمحيط البلدة القديمة.

واهابت "العرين" نهيب بالمواطنين والصحفيين الذين يسعون لتوثيق الاشتباكات مع العدو أن تجنبوا تصوير وجوه المقاومين أو مناطق وجودهم شاكرين لكم حسكم الوطني وسعيكم لتوثيق بطولات المقاومين

وزفت عرين الأسود الى العلا الشهيد البطل الذي أستشهد وهو يذود عن كرامته وفاضت روحه الطاهرة عمار مفلح عديلي الذي أُعدم بأبشع الطرق في بلدة حوارة الصامدة مؤكدة ان دمائه لن تكون الا وقودا لثورتنا ومقاومتنا المجيدة.