دولة الاحتلال تعلن نيتها تزويد أوكرانيا بعربات إسعاف مصفّحة

وطن: أعلن سفير الاحتلال لدى كييف ميخائيل برودسكي، نية تل أبيب تسليم أوكرانيا عربات إسعاف مصفحة، وأنه تم إرسال واحدة منها إلى كييف.

وقال برودسكي عبر "تيلغرام": قررت وزارة الحرب الإسرائيلية إرسال 4 عربات إسعاف مصفحة إلى أوكرانيا، وتم إرسال واحدة منها إلى كييف".

وأوضح برودسكي أن مديرية الإنتاج والإمداد بوزارة الحرب الإسرائيلية سلّمت عربة الإسعاف لرجال الإنقاذ الأوكرانيين في 2 ديسمبر الجاري، في حين سيتم شحن العربات الثلاث المتبقية خلال الأشهر المقبلة وأن العربات مجهّزة بالكامل لاحتياجات أوكرانيا.