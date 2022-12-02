الاتحاد الاوروبي يشعر بالقلق ازاء "تصاعد العنف" في الضفة ويدعو الى التحقيق في استخدام "إسرائيل" للقوة المميتة

وطن: قال الاتحاد الاوروبي انه يشعر بقلق بالغ إزاء "تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وقال الاتحاد الاوروبي في تغريدات على منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي انه "في آخر 72 ساعة فقط، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الاسرائيلية فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".

واضاف "عام 2022 هو العام الأكثر دموية منذ عام 2006، حيث قُتل 140 فلسطينيًا. وفقًا لـلقانون الدولي فإن استخدام القوة المميتة يجب ان يقتصر بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة".

ودعا الاتحاد الاوروبي الى التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة.