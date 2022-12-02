إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال شرق جنين

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قريتي الجلمة وفقوعة شمال شرق جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة، وقامت بحملات تمشيط واستفزاز للأهالي، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين بالإختناق.

وأضاف شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قرية فقوعة واندلعت مواجهات مع الشبان، ما أدى لإصابة العديد من المواطنين بالاختناق.