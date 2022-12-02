إصابة مواطن بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في حوارة

وطن: أصيب مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في حوارة عقب اعدام قوات الاحتلال الشاب عمار مفلح في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها نقلت شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إلى مركز طوارئ ابن سينا، كما تعاملت مع 10 إصابات أخرى بالاختناق.