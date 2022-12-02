يوم طبي مجاني في مخيم جنين عن روح الشهيد الطبيب المشتبك الدكتور عبدالله ابو التين

وطن: نظمت نقابة الاطباء مركز القدس بواسطة اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في محافظة جنين واللجنة الفرعية في طولكرم وجمعية الطب العام، بالتنسيق مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين وجمعية الجليل لتأهيل المعاقين يوم طبي مجاني في مخيم جنين عن روح الشهيد الطبيب المشتبك الدكتور عبد الله ابو التين.

وشارك في اليوم الطبي اطباء من مختلف التخصصات كما تم تقديم الادوية للمرضى مجاناً، وخلال هذا اليوم تم معاينة أكثر من 350 مريض بشكل كامل.

وهنا تجدر الاشارة الى أن الادوية التي صرفت في اليوم الطبي تبرعت بها شركات الادوية الوطنية مشكورة.

وبعد نهاية اليوم الطبي توجه وفد من النقابة لمنزل الشهيد والتقى بأمه وذويه وقدم لهم لوحة فنية تعبيرا عن اعتزاز الاطباء وافتخارهم بزميلهم الطبيب المشتبك.