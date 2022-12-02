فنلندا: الحرب بأوكرانيا كشفت أننا لسنا أقوياء بما يكفي

وطن: كشفت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، الجمعة، أن الحرب الروسية في أوكرانيا أثبتت أن الدول الأوروبية "ليست قوية بما يكفي" لمواجهة موسكو، في وقت يحاول فيه الاتحاد الأوروبي الاتفاق بشكل نهائي على وضع سقف لسعر النفط الروسي.

تصريحات مارين أدلت بها عند مشاركتها في ندوة بمعهد لوي للدراسات في العاصمة الأسترالية سيدني، وقالت إن الحرب الدائرة في أوكرانيا "أظهرت نقاط الضعف وأخطاء أوروبا الاستراتيجية في وجه موسكو"، حسبما نقل موقع يورونيوز الأوروبي".

أضافت: "يجب أن أكون صادقة معكم، أوروبا ليست قوية بما يكفي في الوقت الحالي، سنكون في مأزق من دون الولايات المتحدة". في حين أشارت مارين إلى أن الولايات المتحدة "لعبت دوراً مركزياً في تزويد كييف بالأسلحة والوسائل المالية والمساعدة الإنسانية اللازمة لوقف تقدم روسيا".

من جانب آخر، شددت رئيسة الوزراء الفنلندية، التي تسعى لضمّ بلادها إلى حلف الناتو، على أنه من الضروري مساعدة أوكرانيا "بكل الوسائل المتاحة"، لمواجهة موسكو.