جندي من جيش الاحتلال يعدم شابا من مسافة صفر في حوارة

وطن: أعدم جندي من جيش الاحتلال النار الشاب عمار حمدي مفلح (22 سنة) من قرية أوصرين في بلدة حوارة قرب مدينة نابلس، بعد ان أطلق النار عليه من مسافة صفر.

واظهر مقطع مصور قيام جندي من جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي على الشاب مفلح وسط حوارة من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما.

وقالت وزارة الصحة انها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد مواطن، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، في حوارة جنوب نابلس.

ومنع جنود الاحتلال المواطنين ومركبات الاسعاف الاقتراب من الشاب لتقديم الاسعاف له.

واختطف جنود الاحتلال الشاب الذي أطلق النار عليه دون معرفة مصيره.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في المكان وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.