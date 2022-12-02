(محدث) .. اصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في نابلس

وطن: أصيب، اليوم الجمعة، مواطن برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بنابلس، كما واعتقلت شابا بعد ان دهمت منزله واعتدت على افراد اسرته.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، احمد جبريل، ان طواقم الاسعاف نقلت مصابا بالرصاص الحي بالرأس والصدر وضعها خطير إلى مشفى رفيديا، خلال اقتحام مدينة نابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح اليوم مدينة نابلس وحاصرت منزلا في منطقة كروم عاشور على أطراف البلدة القديمة

واشارت الى ان اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة من نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة الشاب احمد الخراز وفقا لما ذكرته مصادر محلية.

وافادت عائلة الخراز ان جنود الاحتلال اقتحموا المنزل بصورة بالغة العنف عند حوالي السابعة والنصف من صباح اليوم، واعتدوا على جميع افراد الاسرة بما فيهم والدة وشقيقة الشاب الخراز.