ما الذي يجعل الجروح الناتجة عن جرح الورق مؤلمة للغاية؟

وطن: يتعرض الكثيرون، وهم منغمسون في قراءة كتاب ممتع أو رواية مشوقة، إلى ألم شديد عند قلب الصفحة بسرعة كبيرة ما يتسبب في إحداث الورق جرحا في أحد أطراف الأصابع.

وعلى الرغم من أن هذا الجرح قد يكون صغيرا للغاية إلا أنه يسبب شعورا بألم حاد وشديد، بقدر الإصابات الأكثر خطورة، بشكل مثير للدهشة حول هذا التأثير.

لماذا جروح الورق مؤلمة جدا؟

لا يتعلق الأمر بحجم الجروح نفسها ، بل يتعلق أكثر بمناطق الجسم التي غالبا ما نشهد فيها جروحا للورق.

فيكمن السبب في أن جروح الورق مؤلمة للغاية في مزيج من أن أيدينا حساسة بشكل لا يصدق للألم، وحواف الأوراق متعرجة بشكل مدهش.

وتحمل الأيدي والأصابع البشرية تركيزا عاليا من الخلايا العصبية تسمى مستقبلات الألم، والتي تستجيب للإشارات الصادرة عن الخلايا التالفة، وفقا لموقع BrainFacts.org.

وتسبب قطع الورق أساسا "مستقبلات الألم (مستقبلات الأذية) الميكانيكية"، التي تستشعر تلف الخلايا الناجم عن الضغط والجروح والثقوب، على عكس الضرر الناجم عن درجات الحرارة القصوى، على سبيل المثال.

ويمكن أن يؤدي جرح الورق أيضا إلى تنشيط مستقبلات الألم الحساسة للمهيجات الكيميائية، مثل مواد التبييض المستخدمة لتفتيح الورق، وقد تولد هذه الخلايا العصبية إحساسا بالحكة حول جرح الورق.

وتطلق مستقبلات الألم المنشطة موجة من الإشارات الكهربائية التي تنتقل عبر حزم الألياف العصبية إلى النخاع الشوكي. ثم تنقل الخلايا العصبية في النخاع الشوكي تلك الإشارات إلى الدماغ.

وفي النهاية، تصل الإشارات إلى منطقة من القشرة الدماغية المجعدة المسؤولة عن الإحساس باللمس ودرجة الحرارة والألم، والمعروفة باسم القشرة الحسية الجسدية، وفقا لـStatPearls.

وتنحني القشرة الحسية الجسدية على سطح الدماغ مثل عصابة الرأس، مع مناطق مختلفة من عصابة الرأس تمثل أجزاء مختلفة من الجسم.

وتمتلئ الأيدي والأصابع بخلايا حساسة للمس والألم، لذا فإن مناطق عصابة الرأس المخصصة لها هائلة مقارنة مع تلك الأجزاء الأقل حساسية من الجسم، مثل الجذع.

ويشغل الفم واللسان منطقة شاسعة مماثلة من عصابة الرأس، ما يساعد في تفسير سبب كون جرح لسانك أثناء لعق الظرف البريدية مؤلما للغاية أيضا.

ولكن ليس علم التشريح فقط هو الذي يجعل جروح الورق مؤلمة بشكل غريب. بل إن الورقة نفسها تزيد من العذاب. فعلى الرغم من أنها تبدو ناعمة للعين المجردة، فإن ألياف الخشب المجففة والمضغوطة داخل الورق تجعل حواف المواد، على المستوى المجهري، خشنة للغاية، وفقا لموقع Cosmos. ويتسبب هذا النسيج الخشن في تلف خلوي أكثر شمولا من الحواف المستقيمة النظيفة.

ومع ذلك، فإن الحافة المسننة للورق عادة ما تقطع فقط الطبقتين العلويتين من الجلد - البشرة والأدمة - وبالتالي تسبب القليل من النزيف أو لا تسبب أي نزيف. وهذا يقلل من احتمالية انسداد الجرح بالدم المتخثر. ونتيجة لذلك، تظل الألياف العصبية المتفاقمة معرضة للعناصر لفترة طويلة من الزمن وتطلق إشارات الألم عند لمسها.

ولعلاج جرح الورق، نظف الجرح بالماء والصابون، واستخدام مرهما من مضاد حيوي لمنع العدوى، وقم بتغطيته بضمادة، وفقا لمركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو.

وتلتئم معظم جروح الورق في غضون يومين إلى ثلاثة أيام، ولكن إذا لم يتحسن الجرح في ذلك الوقت، فمن الأفضل زيارة الطبيب للتحقق من علامات العدوى.

المصدر: لايف ساينس