مونديال قطر: ألمانيا تودّع البطولة رغم فوزها على كوستاريكا

وطن: ودّع منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات رغم فوزه على منتخب كوستاريكا برباعية مقابل هدفين، مساء الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمونديال قطر.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم المنتخب الألماني بهدف يتيم، وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن المنتخب الكوستاريكي من إحراز هدف التعادل ثم الهدف الثاني لصالحه، بعدها أحرز المنتخب الألماني ثلاثة أهداف متتالية.

وأنهى المنتخب الألماني دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف منتخب إسبانيا، فيما تذيل المنتخب الكوستاريكي المجموعة برصيد 3 نقاط.