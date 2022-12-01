إعلان نتائج انتخابات غرف تجارة أريحا ودير البلح ورفح وخانيونس وشمال غزة

وطن: أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مساء اليوم الخميس، أسماء الفائزين في انتخابات غرف تجارة وصناعة محافظات أريحا والأغوار ودير البلح ورفح وخانيونس وشمال غزة.

وأشارت لجنة الانتخابات برئاسة القاضي أحمد ولد علي أن 475 ناخبا في غرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والأغوار من أصل 638 يمتلكون حق الاقتراع، بما نسبته 74.5%، مارسوا حقهم في انتخاب 13 عضوا لمجلس إدارة الغرفة والتي تنافس على مقاعده 24 مرشحا.

كما أعلنت لجنة الانتخابات عن الفوز بالتزكية لانتخابات مجالس الغرف التجارية الصناعية في محافظات دير البلح ورفح وخانيونس وشمال غزة التي تتألف من تسعة أعضاء لكل غرفة، حيث تساوى عدد المرشحين مع عدد أعضاء مجالس الغرف المذكورة.

ونظمت اللجنة المركزية لانتخابات الغرف التجارية الصناعية العملية الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والأغوار، بحضور مراقبين عن المرشحين، في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي خلال تفقده سير العملية الانتخابية، "ما نشهده اليوم عرس وطني بامتياز واستحقاق قانوني لانتخابات الغرف التجارية والصناعية التي تجرى في جميع محافظات الوطن، وفق جدول زمني معتمد".

وشكر اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية على تميزها في إدارة ملف الانتخابات، ومحافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، والرئيس التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل على تفقدهما سير العملية الانتخابية. كما أعرب عن تقديره لعمل لجان الإشراف الفرعية في الغرف، والأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الشرطة الذي عمل على توفير الهدوء والتنظيم بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.

وبموجب المادة (17) من قانون الغرف التجارية الصناعية ينتخب المجلس وبحضور ممثل عن وزير الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف في أول اجتماع له وبكامل أعضائه وبطريقة الاقتراع السري، رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ونائبا لكل منهما ويعلم الوزير بنتيجة الاقتراع.

يشار إلى ان انتخابات الغرف التجارية تجري وفق جدول زمني أعلن عنه سابقا من قبل وزير الاقتصاد الوطني لـ18 غرفة تجارية في كافة محافظات الوطن، بما فيها العاصمة المحتلة القدس.