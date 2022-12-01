"عرين الأسود": الشهيدين السعدي ولزبيدي من أوائل من لبوا النداء في مواجهة الاحتلال

وطن: أكدت مجموعة عرين الأسود، مساء اليوم الخميس، أن الشهيدين نعيم الزبيدي ومحمد السعدي أول من لبى نداء العرين في أكثر من معركة لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحةً أن "نابلس وبلدتها القديمة تشهد لبنادقهم".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء الشهيدين الزبيدي والسعدي في اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في جنين، فجر اليوم.

وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ۚ وما رميت إذ رميت ولكن اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

صدق الله العظيم

بيان مقتضب

إلتحق فجر هذا اليوم قائدين عظيمين من قادة كتائب شهداء الأقصى و سرايا القدس كتيبة جنين المظفرة الشهيد القائد نعيم الزبيدي والشهيد القائد محمد السعدي أبو أيمن هؤلاء العظام الذي صالوا وجالوا في مقارعة المحتل وألحقوا به أشد الألم هاهم اليوم يصدقون الله ويصدقون رفاقهم الفاروق والوديع والعزيزي ويلتحقون بركب الشهداء إنا وإذ ننعاهم بكل فخر وإعتزاز نكشف لأبناء شعبنا ان هؤلاء القادة كانوا من أول من لبى نداء عرين الأسود في أكثر من معركة وتشهد لهم أزقة نابلس وبلدتها القديمة وتشهد لبنادقهم ولا نزكيهم على الله ونحن دائما نقول إن الشهداء كالحسنات ترد لنا بعشر أمثالها فكلما قتلتم منا قائدا أمدنا الله بعشرة جنود وقاده وأكثرأ

نعاهد شهادائنا القادة ونعاهدكم أيها المواطنون الكرام أن نبقى على العهد والوعد

هنا وتنوه مجموعة عرين الأسود أن مقاتليها صباح يوم الأربعاء في تمام الساعة ٠٠٤٥ نفذوا عملية إطلاق نار تجاه نقطة جرزيم الإحتلالية ونفذ أسود العرين عملية إطلاق نار مركزة تجاه تجمع من الجنود قرب حاجز صرة الإحتلالي في تمام الساعة ٠٠٠٧ من صباح الخميس وإنسحب جند العرين بسلام ..

أخوتكم مجموعة عرين الأسود ...