مصرع طفل بحادث دهس في نابلس

وطن: لقي طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، مصرعه، اليوم الخميس، نتيجة تعرضه لحادث دهس وقع في بلدة روجيب، شرق نابلس.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول تعرض طفل لحادث دهس من قبل مضخة باطون في بلدة روجيب، نقل إثرها إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، والتحفظ على السائق المتسبب بالحادث لحين استكمال الإجراءات القانونية.