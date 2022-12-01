رصاصة طائشة اصابت الطفل ريان في ظهره و والده يقول اذا لم توقف الحكومة هذه الظاهرة فهي شريكة

وطن: طالب المواطن نزار عصام نصري مسلم من سكان مدينة الدوحة بمحافظة بيت لحم الحكومة والاجهزة الامنية بالعمل على وقف ظاهرة اطلاق النار العشوائي وملاحقة كل من يقوم باطلاق النار في الهواء .

جاءت مطالبة المواطن مسلم هذه بعد ان اصابت ابنه ريان برصاصة طائشة في ظهره كان يمكن ان تودي بحياته، حيث اصيب قبل عدة اسابيع ولم يكن احد يعرف انه مصاب برصاصة طائشة.

وعن تفاصيل ما جرى مع ابنه قال المواطن نزار، ان ابنه ريان كان قبل نحو شهرين يلعب في محيط المنزل مع اقاربه وبدء بالبكاء بشكل مفاجئ حيث صرخت شقيقته بانه تعرض للسعة نحل او وقع او تعرض للسقوط او الارتطام بحديد الحمايات حيث ركضت العائة باتجاهه وقامت بالاطلاع على صحته ولم تاخذ الموضوع بجدية رغم ان البلوزة التي كان يرتديها كانت مثقوبة وعليها دماء خفيفة حيث اعتقدنا انها قرصة نحلة .

واضاف، ان ابنها بعد فترة بدأ بالتعب وارتفاع درجة حرارته حيث طالبت حضانته باخذه الى المستشفى ومتابعته طبيا وهو ما تم بالفعل حيث تم نقله الى مستشفى بيت جالا وتم اخضاعه للتصوير بالاشعة ليظهر بعد ذلك وجود جسم غريب في ظهره لم يتم التعرف عليه في البداية لكن بعد ان طلب الاطباء اجراء صور طبقية لظهره تبين ان هناك رصاصة في ظهر الطفل.

وعقب تاكد الاطباء ان الجسم الموجود في ظهر ابني هو رصاصة اتصلت بالشرطة وابلغتها كما انه طالب الشرطة بتقديم شكوى وافادة حيث تم استجوابه بما جرى مع طفله وقام باعطائهم الافادة.

واضاف بعد ذلك ابلغتنا المستشفى بالقدوم في اليوم الذي يليه حيث ذهبنا وقامت المستشفى باجراء عملية لابني واستخراج الرصاصة والحمد لله وضعه جيد الان.

تقول شقيقة الطفل كنا نلعب وفجأة بدأ اخي بالصراخ والبكاء، وقالت انهم قاموا باجلاسه وتهدئته والمناداة على اهلها وابلغتهم انها تعتقد ان نحلة قرصته في ظهره بعد ان وجدنا ثقب صغير ودم على ظهره.

واضاف والد الطفل ريان ان الشرطة اخذت الافادة منه ومن الاطباء كما قامت الشرطة بأخذ الرصاصة التي وجدت في جسم ابنه وهي رصاصة لبندقية ام 16 ومنذ ذلك الحين لم يتم ابلاغه بأي شيء.

وختم حديثه بالقول :"رسالتي للحكومة هي ان عليها وقف ظاهرة اطلاق النار في الاعراس و انا لن اسكت عن حق ابني واطالب الحكومة بالعمل على منع هذه الظواهر السلبية حيث ان هناك الكثير من الاسلحة ويجب مصادرتها".

واضاف :"الحمد لله ابني خرج من فم الموت لكن انا خائف ان تكون الرصاصة الطائشة غدا في احد اقاربي او اي مواطن بريء ولذلك يجب العمل على اعتقال من يطلق النار".

وخاطب الحكومة بالقول :"الحكومة اذا استمرت بالسكوت فمعناها هي شريكة وانا لن اخاف وسأواصل متابعة الموضوع لمعرفة من اطلق النار على ابني حتى يتم محاسبته".

المصدر: (PNN)