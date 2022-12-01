شركة كهرباء أوكرانيا: 40% من الشبكة خارج الخدمة جراء القصف الروسي

وطن: ما زال نحو 40 % من شبكة الكهرباء الأوكرانية معطلًا الخميس، بعد أسبوع من الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة، وفق شركة الكهرباء الأوكرانية الخاصة DTEK، مع استمرار العمل على إصلاحها.

وقالت الشركة في بيان على موقع تلغرام "دمرت روسيا 40% من نظام الطاقة الأوكراني بهجمات صاروخية"

وقالت شركة DTEK “يقوم مهندسو الكهرباء بكل ما هو ممكن ومستحيل لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة”، مشيرة إلى أن فرقها الفنية تعمل “ليل نهار” لإصلاح البنى التحتية بسرعة.

كما قالت الشركة الخاصة إنها “تفعل كل ما بوسعها لتوفير الكهرباء في كل منزل في كييف مرة أو مرتين على الأقل” في اليوم.