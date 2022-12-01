عائلة الحموري لوطن: الاحتلال يعقد جلسة سرية للاسير المهدد بالابعاد صالح الحموري اليوم في مدينة اللد

رام الله – وطن: أفادت عائلة الأسير صلاح الحموري وطن، ان محكمة الاحتلال تعقد جلسة سرية خاصة للأسير صلاح الحموري في مدينة اللد (في هذه الاثناء- عصر الخميس).

وقالت ايمان الحموري عمة الأسير الحموري لوطن، بأن محامية الاسير صلاح لم تُبلغ بهذه الجلسة التي تعقد في مدينة اللد للبحث في ملفه.

ولفتت ايمان الحموري الى ان سلطات الاحتلال تتعامل بضبابية مع ملف صلاح، حيث استدعت يوم أمس والده واخبرته بانها تنوي الافراج عنه الى بيته، وبعدها أبلغت الاسير صلاح في القسم الذي يقبع فيه بانها تنوي ابعاده الى فرنسا.

وكانت هيئة شؤون الاسرى اكدت ان إدارة سجون الاحتلال في سجن "هداريم"، أبلغت أمس الأربعاء، الأسير المقدسي صلاح الحموري بنيتها سحب هويته المقدسية وإبعاده إلى فرنسا، علما ان الحموري معتقل إداريا، دون أي تهم ولم يعرض على أي محكمة.

وكان حموري قد اُعتقل في شهر اذار الماضي وتم تحويله للاعتقال الإداريّ لمدة ثلاثة أشهر وتم تمديده ثلاث مرات متتالية، ومن المفترض ان تنتهي بعد عدة ايام وتحديدا يوم الاحد المقبل.

وصلاح اسير سابق تحرر ضمن الدفعة الثانية لصفقة وفاء الاحرار وتعرض بعدها لمضايقات كبيرة على يد سلطات الاحتلال، حيث منع من دخول الضفة الغربية، والاعتقال الاداري، والابعاد عن القدس، وسحب الهوية المقدسية، وابعاد زوجته وطفله الوحيد عن فلسطين، الاستدعاءات المتكررة.

يذكر ان صلاح حاصل على شهادة في المحاماة وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير، وحاصل على الجنسية الفرنسية.

نادي الاسير: قرار الاحتلال يفتح باب جريمة الابعاد مجدداً

واعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس، قرار الاحتلال بإبعاد الحقوقيّ المقدسيّ المعتقل اداريا صلاح الحموري إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية، عودة واضحة من سلطات الاحتلال لجريمة الإبعاد الخطيرة، بحقّ المعتقلين والأسرى، مشيرة الى ان قضية المعتقل الحموري لن تكون الأخيرة إنّ لم يكن هناك موقف جدي بمنع هذه الجريمة.

وأضاف فارس، لقد استخدم الاحتلال هذه السّياسة الممنهجة على مدار العقود الماضية بحقّ مئات الفلسطينيين وعلى عدة مستويات دون أدنى اعتبار لما أقرته القوانين الدولية حيال هذه الجريمة، ومن الواضح أن هذا القرار يأتي كذلك في ظل التحولات الكبيرة التي نشهدها مع وصول حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة إلى سدة الحكم في إسرائيل.

وأضاف: لم تكتف منظومة الاحتلال بأجهزتها المختلفة في الجرائم التي ارتكبت بحقّ الحقوقيّ الحموري على مدار سنوات طويلة، بل تأتي بجريمة إضافية تقتلع فيها الحموري من وطنه، ومن أحضان عائلته، ومجتمعه، في محاولة لتقويض دوره الحقوقي والوطني.

ورأى رئيس نادي الأسير الفلسطيني أنّ إبعاد الحموري يمثل اختبارا وكاشفا جديدا لجدية العديد من الدول بالتعامل مع سلطات الاحتلال، وتحديدًا فرنسا كون الحموري يحمل الجنسية الفرنسية.