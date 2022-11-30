الأرجنتين تتأهل للدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم قطر 2022

وطن: تأهل المنتخب الأرجنتيني، مساء اليوم الأربعاء، للدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على بولندا 2-0 .

وتصدر المنتخب الأرجنتيني الترتيب برصيد 7 نقاط، وتأهل رفقة بولندا إلى الدور السادس عشر من مونديال قطر 2022.

وضرب منتخب الأرجنتين بذلك موعدا في الدور ثمن النهائي للبطولة، مع نظيره الأسترالي، وصيف بطل المجموعة الرابعة (D).

بينما سيواجه منتخب بولندا نظيره الفرنسي، حامل اللقب وبطل المجموعة الرابعة.