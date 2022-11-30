تونس تودع المونديال بفوز تاريخي على فرنسا وأستراليا تخطف بطاقة التأهل

وطن: أهدى المهاجم المخضرم وهبي الخزري تونس فوزا تاريخيا على فرنسا بطلة العالم بهدف دون رد، على استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة في مونديال قطر لكرة القدم، إلا أن الفوز لم يكن كافيا لنسور قرطاج للتأهل مع فرنسا إلى الدور الثاني بعد فوز استراليا على الدنمارك بهدف نظيف.

وهذا الفوز هو الثالث للمنتخب التونسي في سادس مشاركة في كأس العالم بعد الفوز على المكسيك 3-1 عام 1978 وبنما 2-1 عام 2018.

واحتفظت فرنسا الضامنة تأهلها إلى ثمن النهائي بعد فوزها بمباراتين، بصدارة المجموعة مع 6 نقاط، بفارق الأهداف عن أستراليا الفائزة على الدنمارك 1-صفر، فيما رفعت تونس رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث وودعت برأس مرفوعة.

وفي المباراة الثانية، وضع ماثيو ليكي المنتخب الأسترالي في الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك على ملعب الجنوب في الوكرة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر 2022.

وسجل مهاجم ملبورن سيتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، ليمنح أبطال آسيا لعام 2015 بطاقة التأهل الى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد 2006 حين انتهى مشوارهم على يد إيطاليا (صفر-1).

ورفعت أستراليا رصيدها الى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما ودعت الدنمارك النهائيات بنقطة يتيمة.